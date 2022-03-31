Марио Драги: платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах

Премьер Италии Марио Драги утверждает, что платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах, передает ТАСС. Так он прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Я передаю вам, что сказал президент [России Владимир] Путин. Он сказал, что по действующим контрактам платежи будут продолжаться в евро и долларах со стороны компаний. Насколько я понял, но я могу ошибаться, конвертирование в рубли — это внутреннее дело РФ, — сказал Драги.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину представлены проработанные механизмы перехода к оплате российского газа за рубли, которые будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиентом рублёвого счета в одном из российских банков. Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», должен прийти в рублях. До этого в иностранных СМИ сообщалось, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквиваленте.