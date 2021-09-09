Пластический хирург объяснил перемену внешности Ким Чен Ына
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:08, 10 сентября 2021
Ким Чен ЫнФото: KCNA/EPA/ТАСС
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Появление помолодевшего лидера КНДР Ким Чен Ын на военном параде вызвало удивление пользователей Сети. Многие решили, что его внешность изменили с помощью операции. Как предположил в беседе с Lenta.ru пластический хирург Тигран Алексанян, лицо политика могли омолодить с помощью специального оборудования.
Специалист уверен, что хирургия здесь ни при чём. Он не видит никаких следов подобного вмешательства, а резкие изменения во внешности лидера Северной Кореи могли произойти в результате работы косметологов, а также специалистов по питанию и диетологии.
Я думаю, что, во-первых, он, конечно, хорошо похудел, с ним поработали профессиональные специалисты в области диетологии, правильного питания. Также не обошлось без вмешательства косметологов, в том числе работающих в аппаратной косметологии — имеются в виду специальные аппараты для безоперационной подтяжки лица, — отметил он.
Как сообщалось, Ким Чен Ын появился на военном параде, который состоялся в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи. На фотографиях глава государства выглядит сильно похудевшим. До этого западные СМИ уже обращали внимание на изменившуюся внешность политического деятеля.