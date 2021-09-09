Пластический хирург объяснил перемену внешности Ким Чен Ына

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Россия и Белоруссия намерены продолжать интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Они будут продвигаться с учётом интересов обеих стран, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Как уточнил Песков, в этом вопросе необходим прагматичный и реалистичный подход. К такому выводу пришли президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 9 сентября.

Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться, — отметил Песков. Представитель Кремля рассказал, что создание единой валюты России и Белоруссии...