Пласидо Доминго заподозрили в связях с секс-сектой El Pais: Пласидо Доминго заподозрили в пользовании услугами секс-секты из Аргентины

Фото: YouTube

Знаменитого оперного певца Пласидо Доминго заподозрили в использовании услуг секты, более 30 лет занимавшейся сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на осведомленные источники, близкие к следствию. По данным издания, в распоряжении правохранителей оказалась запись разговоров с участием, предположительно, самого 81-летнего тенора и лидера секты.

Крупная секта под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса» была ликвидирована на минувшей неделе. Согласно предварительным данным расследования, там пропагандировали философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью. Руководство секты предлагало людям излечение и в результате завладевало их деньгами. Для отмывания похищенных средств создавались специальные фонды за границей, на эти средства приобреталась недвижимость и автомобили.

Как сообщает издание, у седствия оказалась запись разговоров с участием, предположительно, Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы Сусаны Менделевич. В первой части разговора женщина сообщает, что испанский тенор хочет их посетить. В ответ Перкович разрешает использовать так называемый «Музей» — так сектанты называли здание в центре Буэнос-Айреса, используемое для сексуальных встреч. После этого слышится голос, предположительно, самого Доминго, объясняющего, как с ним встретиться и при этом избежать внимания его агентов.

В дальнейшем женщина рассказывает лидеру секты о достигнутых договоренностях.

По словам источников издания, доминго пока не предъявили никаких обвинений. Следствию предстоит изучить «огромное количество» бумажной и цифровой документации.

Ранее Доминго рассказал, что российский лидер Владимир Путин предлагал ему войти в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. По словам певца, он воспринял это предложение как большую честь, но был вынужден ответить отказом из-за плотного гастрольного графика.