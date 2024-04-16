Планетологи США предположили, что Луна вывернула себя наизнанку Планетологи Аризоны: при формировании Луна могла вывернуться наизнанку

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Планетологи лунной и планетарной лаборатории Аризонского университета предположили, что при формировании Луна могла вывернуться наизнанку, пишет LIFE.ru. К такому выводу ученые пришли, сравнив состав грунта с Луны и данные окололунных спутников. По их мнению, в начале эволюции спутника Земли случился переворот, и лунная мантия вывернулась по мере оседания ильменитов.

В образце грунта, который доставили с Луны экипажем «Апполона-17» нашли много минерала под названием ильменит, именно он вызвал вопросы у планетологов. Образоваться ильмениты должны были почти сразу после возникновения Луны, когда верхние слои расплавленной лунной магмы стали застывать.

Однако геологи отметили, что эти минералы должны были из-за своей тяжести утонуть, особенно если учитывать, что под ними находились менее плотные породы. В связи с этим исследователи предположили, что лунная мантия на самом деле вывернулась наизнанку по мере оседания минералов.

Ученые не исключают, что какую-то часть тяжелых ильменитов могли поднимать на поверхность вулканические извержения, но это прослеживается только на видимой стороне спутника, а не равномерно по всей Луне.

Ранее космонавт-испытатель Герой России Сергей Прокопьев заявил, что люди ступят на поверхность спутника Земли уже через несколько лет. По его словам, к 2030 году на Луну должны отправиться первые пилотируемые корабли, сейчас идет серьезная борьба, какая страна это сделает первой.