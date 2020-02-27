https://static.news.ru/photo/0141755a-59a8-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press

План по возвращению Украине Донбасса, представленные партией Святослава Вакарчука «Голос», оценили в ДНР. Его назвали очередной спекуляцией на конфликте и попыткой повысить собственный политический рейтинг.

Всерьёз воспринимать такие высказывания не следует, — сделал вывод депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.

Единственным планом по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть только Минские соглашения, гарантом которых выступают Франция, Германия и Россия, приводит слова депутата РИА Новости. План этот одобрен Совбезом ООН и пересмотру не подлежит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская партия «Голос» разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Он включает в себя прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, создание временной международной администрации и ряд других мер.