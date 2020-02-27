План по возвращению Украине Донбасса, представленные партией Святослава Вакарчука «Голос», оценили в ДНР. Его назвали очередной спекуляцией на конфликте и попыткой повысить собственный политический рейтинг.
Всерьёз воспринимать такие высказывания не следует, — сделал вывод депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.
Единственным планом по урегулированию конфликта в Донбассе могут быть только Минские соглашения, гарантом которых выступают Франция, Германия и Россия,
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская партия «Голос» разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Он включает в себя прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, создание временной международной администрации и ряд других мер.
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