Писториус рассказал, когда отправится на Украину Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о возможном визите на Украину в течение месяца

Фото: Jana Glose / dpa / Global Look Press

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус сообщил газете Bild am Sonntag, что может посетить Украину в ближайший месяц. Министр при этом добавил, что это не окончательно определено. Глава оборонного ведомства после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии с союзниками по НАТО заявил, что стороны не смогли принять решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Это еще не окончательно определено. Но несомненно то, что я скоро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель, — сказал Писториус.

На Германию обрушился шквал критики со стороны других членов НАТО из-за нерешительности канцлера ФРГ Олафа Шольца. Глава Германии неоднократно заявлял, что данный шаг может привести к серьезной эскалации.

В Министерстве обороны Германии ранее заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии. В статье сообщается, что у Бундесвера на вооружении стоят 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7. В немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что данные танки используются в настоящее время только для учений.