Письмо в бутылке нашли через 50 лет после отправления На Багамах нашли письмо в бутылке, отправленное из США 50 лет назад

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Братья Клинт и Эван Баффингтон обнаружили письмо в бутылке на пляже на Багамах, сообщает WCVB-TV. Его 50 лет назад отправил школьник из штата Массачусетс (США) Питер Р. Томпсон.

Братья много лет исследуют пляжи в поисках ценностей и уже нашли свыше 100 подобных писем в бутылках. При этом послание Томпсона оказалось одним из самых примечательных. Он отправил письмо в бутылке из-под Pepsi в 1976 году, будучи 14-летним школьником, из штата Массачусетс. От места отправления до Багам письмо проплыло около двух тысяч километров.

Баффингтонам удалось связаться с Томпсоном в соцсетях и созвониться с ним. Мужчина отметил, что не помнит о самом письме, но запомнил занятия по океанографии, на которых написал послание.

Ранее пресс-служба заповедников «Земля леопарда» сообщила, что государственные инспекторы в Приморье обнаружили морское послание в бутылке. В дирекции отметили, что письмо в августе этого года бросили в воду участники кругосветного плавания на судне «Пилигрим», с тех пор бутылка проплыла более тысячи километров. В записке вместе с подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра.