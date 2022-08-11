Австралийский писатель, директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон сравнил президента Украины Владимира Зеленского с террористом. В своем Twitter он заявил, что украинский лидер использует методы террористов Аль-Каиды (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), нанося удары по атомной электростанции в Запорожье.