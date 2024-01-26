Пингвин задержал вылет самолета из аэропорта Новой Зеландии

Фото: Tara Malhotra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В аэропорту Новой Зеландии пингвин выбежал на взлетно-посадочную полосу и задержал вылет самолета, пишет UPI. Инцидент произошел в Веллингтоне. Пингвин выбежал на взлетную полосу, когда лайнер компании Air Chathams готовился к вылету. Из-за этого пассажирам и пилотам пришлось ждать, пока птицу отловят.

В итоге сотрудникам аэропорта удалось поймать пингвина и унести его в безопасное место. Оказалось, что это шестинедельный детеныш синего пингвина. Работники аэропорта передали птицу местному зоопарку. Пингвин мало весил и был голодным. По всем остальным показателям птица оказалась здоровой. В зоопарке планируют откормить пингвина и отпустить на волю, когда он подрастет и его перья начнут отталкивать воду.

Похожий случай произошел в аэропорту Кадалы в Чите. Собаки выбежали на взлетно-посадочную полосу и помешали приземлиться пассажирскому самолету. Пилотам Ан-2 пришлось уйти на второй круг, чтобы посадить воздушное судно.

Хозяева ранее бросили кошку в аэропорту Жуковский из-за отсутствия переноски и необходимых провозных документов. Представитель аэропорта рассказал, что питомца хотели провезти в обычной сумке. В ответ на требования со стороны сотрудников авиакомпании хозяева кошки заявили, что им в любом случае нужно улетать, и просто оставили животное.