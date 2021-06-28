Пилотам F-35 запретили приближаться к Су-35

В случае встречи американского истребителя F-35 с российским Су-35 американские пилоты должны сразу же покинуть район. Об этом пишут «Новые Известия».

При встрече с российским истребителем американские пилоты должны вызвать на помощь F-22. Но если их не окажется рядом, то экипажи обязаны срочно покинуть район и не сближаться с российским Су-35, так как он опасен и несёт серьёзную угрозу, говорится в рекомендациях, принятых военными США.

При этом F-35 превосходят Су-35 только в плане скрытности, но этот фактор не является эффективным на близких расстояниях, отмечают аналитики.

Кроме того, подобные приказы американские лётчики могли получать и раньше, так как на сегодняшний день пилоты F-35 стараются избегать встречи с российскими истребителями.

Ранее стало известно, что Балтийское море может стать местом воздушного боя между российскими воздушными силами и ВВС государств НАТО.