Пилота батискафов OceanGate уволили после слов об опасности аппаратов

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press

Пилот OceanGate Дэвид Лохридж, который заявил о том, что подводные аппараты компании недостаточно протестированы на безопасность для погружения на большие глубины, был уволен, сообщает NBC News. По информации телеканала, это произошло пять лет назад, когда эксперт подчеркнул, что оболочка батискафов «Титан» не прошла нужные испытания.

Пилот, нанятый для испытаний подводных аппаратов, заявил пять лет назад в судебных документах, что его уволили после того, как он предупредил, что углеродная оболочка «Титана» не была должным образом протестирована, чтобы убедиться, что он может безопасно спуститься на глубину 4000 метров, — сказано в публикации.

Автор материала отметил, что Лохридж также говорил, что компания отказалась доплачивать за иллюминатор, который позволил бы экипажу безопасно управлять аппаратом на глубине.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.