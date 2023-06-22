Пилот пропавшего батискафа признавался в нарушении правил при строительстве Глава OceanGate в 2021 году признавался в нарушении правил при строительстве батискафа «Титан»

Фото: oceangate.com

Стоктон Раш

Основатель компании-оператора OceanGate Стоктон Раш еще в 2021 году признавался, что «нарушил некоторые правила», чтобы построить батискаф «Титан», без вести пропавший в Атлантике при экспедиции к затонувшему «Титанику», пишет CNN. Раш был одним из пяти человек на исчезнувшем судне.

Я нарушил некоторые правила, чтобы сделать это. Я думаю, что разбил их с помощью логики и хорошей инженерии, — рассказывал Раш в прошлогоднем интервью YouTube-блогеру Алану Эстраде.

Кроме того, в том же 2021 году в интервью журналисту CBS News Дэвиду Погу основатель OceanGate заявлял, что «в какой-то момент безопасность — это пустая трата времени». По словам Раша, если люди хотят чувствовать себя в полной безопасности, то им не нужно вставать с постели, садиться за руль, нужно просто «ничего не делать».

Как отмечает CNN, стремясь к исследованиям, Раш зачастую «скептически, если не пренебрежительно» относился к правилам, которые могли помешать инновациям. Так, в 2019 году Раш в интервью изданию Smithsonian Magazine заявил, что коммерческая отрасль «до неприличия безопасна», потому что «есть все эти правила», но «нет инноваций и роста».

Ранее член экипажа корабля Polar Prince, оператор Эбби Джексон выложила видео перед погружением «Титана». Джексон призвала молиться за людей, которые пропали в Атлантическом океане 19 июня.