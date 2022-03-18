Пилот Ка-52 рассказал, как вызвал огонь на себя в небе над Украиной

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором пилот Ка-52 ВКС РФ рассказал, как в ходе специальной операции на Украине вызвал огонь на себя. По словам военного, на месте проведения операции находились хорошо замаскированные объекты противника, поэтому пришлось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи смогли обнаружить технику ВСУ. Видео опубликовано на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Объекты были хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видели, откуда ведётся огонь, и отрабатывали по ним, — рассказал военный.

Он добавил, что украинские военные прикрывались гражданскими транспортными средствами. Всего, отметил пилот, было зафиксировано 18 пусков ПЗРК по вертолёту, но техника справилась. Несмотря на повреждения главного редуктора, вертолёт удалось посадить, подчеркнул военный.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Он добавил, что в Северодонецке вместе с иностранными наёмниками они расстреляли мирных жителей. Он уточнил, что неонацисты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита.

По его словам, в Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания. В Запорожье националистически настроенные власти заставляют людей с помощью силы брать в руки «коктейли Молотова», чтобы использовать против российских военных.