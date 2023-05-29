«Пили водку на Авроре»: в Польше вспомнили скандал с офицерами НАТО Депутаты в Польше поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России»

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Польские депутаты в ходе обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению «влияния России» на Польшу вспомнили про офицеров контрразведки, которые во время визита в Санкт-Петербург посетили знаменитый корабль «Аврора», пишет wPolityce. По словам законодателей, офицеры НАТО «надевали русские шапки и пили водку с русскими». Этим эпизодом депутаты хотели оправдать создание комиссии.

У нас были польские офицеры контрразведки на знаменитом корабле «Аврора», они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена правления PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить? — сказал евродепутат от PiS Доминик Тарчинский.

Депутат от оппозиционной «Польской крестьянской партии» (PSL) Павел Бейда заявил, что это «псевдосуд» и добавил, что этой комиссией Варшава положит начало «мракобесия и диктатуры». Законопроект «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах» был передан подпись президенту Анджею Дуде.

Ранее обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что поляки на турецких курортах накидываются с нападками на российских и украинских туристов. Журналист отметил, что «польские гусары» отказываются играть с россиянами в волейбол, а также совершали «атаки в турецких барах». По его словам, в головах его соотечественников не укладывается мысль, что украинцы не спешат «мстить» туристам из России.