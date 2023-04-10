Пхеньян прервал все контакты с Сеулом по межкорейскому каналу связи Yonhap: Пхеньян четыре дня подряд не отвечает Сеулу по межкорейскому каналу связи

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КНДР четвертый день подряд не отвечает на ежедневные звонки Южной Кореи по межкорейскому каналу связи и военной горячей линии. Об этом сообщает агентство Yonhap. По имеющимся данным, звонки Юга остаются без ответа с пятницы, 7 апреля. Информацию подтвердили в министерстве обороны страны.

Как сообщает Yonhap, две Кореи проводят телефонные переговоры два раза в день в 9 утра (03:00 мск) и в 17 вечера (11:00 мск). Точная причина, почему Пхеньян перестал отвечать на звонки, неизвестна. Предполагается, что таким образом там реагируют на совместные учения Южной Кореи и США.

Прямые лини связи между двумя государствами были восстановлены в июле 2021 года. Их работа была прекращена в 2020 году по решению Пхеньяна порвать контакты с Сеулом. После этого стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон близ демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Ранее сообщалось, что Северная Корея с 4 по 7 апреля проводила испытания стратегического подводного вооружения под названием Haeil 2. По имеющимся данным, новое вооружение способно нести ядерное оружие.