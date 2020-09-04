Пхеньян накажет региональных чиновников из-за последствий тайфуна

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отдал приказ уничтожить украинские инженерные сооружения у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, возведённые там в нарушение договорённостей. Он также призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.

Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы, — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на официальном сайте главы ДНР. Он...