Пхеньян накажет региональных чиновников из-за последствий тайфуна

Трудовая партия Кореи (ТПК) выступила с призывом наказать региональных чиновников, ответственных за плохую подготовку к тайфуну «Майсак», который обрушился на Корейский полуостров. Наиболее пострадала прибрежная провинция Кангвон и, в частности, портовый город Вонсан.
Десятки жертв стали результатом бюрократии и уловок со стороны городских и провинциальных чиновников, которые не восприняли руководящие принципы партии, — говорится в газете ЦК ТПК «Нодон синмун».
В среду государственное телевидение КНДР транслировало прямые репортажи о последствиях тайфуна, в частности, в Вонсане.
Ранее NEWS.ru писал, что тайфун «Майсак» нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов в Приморском крае, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке был введён режим ЧС.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен