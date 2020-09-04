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Пхеньян накажет региональных чиновников из-за последствий тайфуна

10:23, 05 сентября 2020

Трудовая партия Кореи (ТПК) выступила с призывом наказать региональных чиновников, ответственных за плохую подготовку к тайфуну «Майсак», который обрушился на Корейский полуостров. Наиболее пострадала прибрежная провинция Кангвон и, в частности, портовый город Вонсан.

Десятки жертв стали результатом бюрократии и уловок со стороны городских и провинциальных чиновников, которые не восприняли руководящие принципы партии, — говорится в газете ЦК ТПК «Нодон синмун».

В среду государственное телевидение КНДР транслировало прямые репортажи о последствиях тайфуна, в частности, в Вонсане.

Ранее NEWS.ru писал, что тайфун «Майсак» нарушил электро- и водоснабжение в ряде населённых пунктов в Приморском крае, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке был введён режим ЧС. 

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