Pfizer согласовала поставку 800 тысяч доз вакцины Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/a78fc380-4eb7-11eb-8bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/Global Look Press

Северная Македония получит в 2021 году 800 тысяч доз новой вакцины от коронавирусной инфекции после того, как компания Pfizer одобрила эту поставку, заявил министр здравоохранения республики Венко Филипче.

Первые 5850 доз вакцины Pfizer в [Северную] Македонию поступят в феврале. 800 тысяч доз вакцины Pfizer напрямую одобрены на 2021 год, — цитирует министра «Канал 5».

Некоторую часть доз препарата выделит правительство Австрии. Власти Северной Македонии заявили, что начинают компанию по информированию населения о важности вакцинирования от коронавирусной инфекции.

Ранее мексиканский врач попала в реанимацию после вакцинирования препаратом компании Pfizer. У неё появились конвульсии, слабость в мышцах и затруднённое дыхание. Медики подозревают у своей коллеги воспаление мозга. Её состояние стабильно. Госпитализированной дают лекарства для снижения активности воспалительных процессов. Предварительный диагноз — энцефаломиелит.

Как писал NEWS.ru, в Португалии скончалась 41-летний медработник Соня Асеведо через 48 часов после ввода вакцины от коронавирусной инфекции. Отец умершей заявил, что у неё не было никаких проблем со здоровьем. Жительница Португалии вакцинировалась 30 декабря. У неё не было зарегистрировано никаких побочных эффектов, тем не менее 1 января она скоропостижно умерла. Точную причину смерти установят 5 или 6 января после вскрытия.