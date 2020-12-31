Pfizer и BioNTech сменили сроки вакцинации добровольцев с плацебо

https://static.news.ru/photo/0e53a330-4c9b-11eb-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта.

Об этом сообщает профильное издание Stat. Отмечается, что полный отчёт с итогами клинических испытаний вакцины появился 10 декабря 2020 года. Её эффективность тогда была подтверждена на уровне 95%. Сообщалось об участии в испытаниях более 43,5 тысячи человек, половина из которых получила плацебо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech работает над развёртыванием дополнительных производственных мощностей для выпуска вакцины от COVID-19. Глава компании Угур Шахин объяснил эту меру тем, что при текущем уровне производства в поставках препарата возможны сбои из-за малого числа других вакцин.