Pfizer и BioNTech сменили сроки вакцинации добровольцев с плацебо

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech работает над развёртыванием дополнительных производственных мощностей для выпуска вакцины от COVID-19. Глава компании Угур Шахин объяснил эту меру тем, что при текущем уровне производства в поставках препарата возможны сбои из-за малого числа других вакцин.