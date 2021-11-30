Певица Рианна стала национальным героем Барбадоса

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Известная певица Рианна (настоящее имя Робин Фенти) стала национальным героем Республики Барбадос, которая 30 ноября завершила выход из-под британской короны. Исполнительница приняла участие в инаугурации первого президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2018 году Рианна была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. На церемонии инаугурации президента она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашёнными гостями.

Мы представляем вам национального героя Барбадоса — посла Робин Рианну Фенти, — сказала во время церемонии премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

Она продолжила речь фразой из песни Рианны: «Продолжай сиять как бриллиант и прославляй свой народ своими словами и действиями».

Ранее на Барбадосе присягу принесла избранный президент республики генерал-губернатор Сандра Мейсон. Она стала первой в истории главой страны после того, как островное государство решило полностью выйти из-под британской короны.

Торжественные мероприятия по вступлению в должность нового главы государства проходят в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса. Страна получила её де-юре ещё 30 ноября 1966 года.