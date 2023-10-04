Певица Граймс подала в суд на Илона Маска Певица Граймс будет судиться с Илоном Маском за право видеться с детьми

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Илон Маск с певицей Грайм, 2018 год

35-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) подала в калифорнийский суд на бывшего супруга и отца своих троих детей, 52-летнего предпринимателя Илона Маска, пишет Page Six. Исполнительница требует установить правила опеки над детьми: сыновьями X Æ A-Xii и Техно Механикусом и дочерью Эксой Дарк Сидеэль, говорится в сообщении. Артистка просит суд определить законных родителей каждого ребенка из-за того, что Маск не позволяет ей видеться с малышами, предпочитая воспитывать их с новой подругой.

Издание сообщает, что запроса на алименты от Граймс еще не поступало, а материалы дела пока являются публичными. Источник напоминает, что Граймс и Маск начали встречаться в 2018 году и периодически прерывали отношения до сентября 2021 года, после чего расстались.

В мае 2020 года Граймс родила первенца X Æ A-Xii, в декабре 2021 года с помощью суррогатной матери на свет появилась дочь пары Экса Дарк Сидеэль, а в сентябре 2023 года стало известно, что у пары есть младший сын Техно Механикус, точная дата его рождения неизвестна. Ранее Граймс умоляла Маска в соцсетях разрешить ей видеться с их сыном, пишет издание.

До этого Маск возглавил список 400 богатейших людей США по версии Forbes. Американский миллиардер не уступает первенство уже второй год подряд. Издание оценило его состояние в $251 млрд, что примерно равно показателям 2022 года. На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чьи активы равняются $161 млрд. Топ-3 замкнул один из создателей компании Oracle Ларри Эллисон с $158 млрд.