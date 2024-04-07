Президентом Словакии станет противник поставок оружия Украине Петер Пеллегрини побеждает на выборах президента Словакии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Петер Пеллегрини

На выборах в Словакии побеждает спикер Национального совета (парламента) страны, лидер партии «Голос — социальная демократия» и сторонник скорейшего урегулирования конфликта на Украине Петер Пеллегрини, сообщает Словацкое телевидение. К такому выводу пришли эксперты после публикации результатов голосования местным статистическим управлением.

По итогу подсчета 92,89% голосов Пеллегрини поддержали 55,02% избирателей. За его соперника, экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока проголосовали 44,97%. Последний уже признал поражение на выборах и поздравил Пеллегрини с избранием.

Конфликт на Украине привел к расколу между правительствами Словакии и Чехии, писал в статье для Washington Post обозреватель Ишан Тхарур. Противоречия между странами он назвал беспрецедентными. Раньше даже в худших случаях отношения были безразличными, но не конфликтными, отметил автор, ссылаясь на мнение научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохача.

Петер Пеллегрини ранее заявлял, что склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. По его словам, Братислава не может оказать Киеву поддержку поставками вооружений из-за нехватки боеприпасов. Политик призывал усилить военно-промышленный комплекс страны.