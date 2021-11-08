Песков раскрыл детали встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Саммит лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна готовится, но точных договорённостей по срокам нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Ранее в Кремле также подтвердили информацию о подготовке к встрече, которая должна пройти в режиме видео-конференц-связи (ВКС). В Ереване заявили, что договорённостей по этому поводу на настоящий момент нет.

Поясню насчёт темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведётся работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договорённостей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет. Эта работа продолжается, — отметил Песков.

Ранее в Кремле подтвердили планы проведения на текущей неделе трёхсторонней встречи лидеров. Встреча будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.