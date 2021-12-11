«Поводов для радости нет»: Песков высказался об отношениях России и США

Ситуация в российско-американских отношениях остаётся серьёзной, особых поводов для радости нет, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким было настроение российского лидера Владимира Путина после завершения переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря.

По словам представителя Кремля, Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована.

Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное, — сообщил Песков.

Российский лидер со своей стороны подчеркнул, что Вооружённые силы РФ дислоцированы на российской территории и никому не угрожают.

Президент чётко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента считает, что агрессивная риторика Соединённых Штатов совершенно не способствует разрядке напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Так представитель Кремля прокомментировал намерение США отправить войска к границе РФ.

Конечно, это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора, — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента.

Комментируя тему красных линий, которые Байден не собирается учитывать, представитель Кремля подчеркнул: «Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США».

Байден ранее заявил , что Соединённые Штаты намерены отправить свои войска в соседние с Россией страны НАТО в случае возможного «вторжения» РФ.

Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Основной темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.