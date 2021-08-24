Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разногласиях с Турцией по Крыму, передаёт ТАСС. РФ считает позицию Турции по полуострову абсолютно неверной, Москва готова и дальше объяснять коллегам реальное положение дел, сказал Песков журналистам.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что государство поддерживает целостность границ Украины, никогда не признавало и не признаёт «аннексию» Крыма. Он выразил надежду, что форум «Крымская платформа» сыграет важную роль в защите прав крымских татар и сохранении целостности границ Украины.

Песков отметил: российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, «причём не просто декларативный, а который действительно основывается на реальном, прочном фундаменте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества». Однако это не означает, что Россия и Турция должны во всём придерживаться общего мнения.

К области существенных разногласий относится как раз крымская тема, — указал пресс-секретарь российского лидера.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

Ранее сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма назвал причину «оккупации» Крыма.