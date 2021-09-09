Песков заявил о провале США в Афганистане

Последние решения США по Афганистану можно расценивать как провальные. При этом сами американцы понесли скорее имиджевый ущерб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала, напомнив, что это не первый провал, который пережили американцы.

С точки зрения прагматичного подхода к интересам самих Соединённых Штатов, наверное, ущерб не столь велик, скорее это имиджевый ущерб, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что с точки зрения возможной террористической угрозы со стороны Афганистана для США и всего мира необходимо понаблюдать за дальнейшими шагами боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) с учётом созданного правительства.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы (террористическое движение, запрещено в РФ) по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.