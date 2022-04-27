Песков заявил о невозможности обсуждения вопросов безопасности в Европе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сложности нынешнего обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе, о необходимости которой ранее заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, этому противоречат ранее сказанные слова того же Борреля, что украинский конфликт нужно решать «на поле боя».

На фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно, — сказал Песков.

Ранее Жозеп Боррель предположил, что ЕС необходимо реорганизовать отношения с Россией, чтобы снизить состояние «вечной напряжённости и конфликта». Он уточнил, что в этом случае необходимо договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование Евросоюза и России.

До этого Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.