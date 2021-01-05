Песков заявил о невозможности новой мировой войны в сложившихся условиях

https://static.news.ru/photo/f0d0a5fe-4f4e-11eb-9739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новая мировая война не произойдёт до тех пор, пока в мире сохраняется ядерный паритет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, баланс между ядерными державами не позволяет разгореться новому военному конфликту, который затронет большую часть стран Земного шара.

Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны, хотя страшные войны происходят у нас под носом, и по-прежнему крупнейшие страны несут ответственность за то, чтобы эти войны останавливать, — заявил Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин поспособствовал завершению конфликта в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях у людей пропала привычная зона комфорта, а в межгосударственном плане изменились правила международных отношений и сейчас стоит вопрос о том, что придёт на смену этим нормам, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Пескова, США не готовы к равноправному сотрудничеству с Россией. Он сравнил предлагаемый Вашингтоном формат сотрудничества с классическим британским колониализмом.