Песков заявил о мудром ответе на санкции США

Россия будет отвечать мудро в случае введения США санкций против 35 чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против жителей РФ остаётся открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы.

Он напомнил, что ранее уже звучали инициативы приравнять к незаконной деятельности такие призывы, однако «до сих пор никаких шагов предпринято не было».

С другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там, — отметил Песков.

По его словам, на фоне тех вызовов, с которыми сталкивается Россия, этот вопрос будет открытым до того момента, пока мы сами не сформируем свою позицию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер. Политик высказался об этом на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.