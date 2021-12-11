«Предельно конкретный тон»: Песков заявил о переговорах Путина и Байдена

Президент США Джо Байден (справа) и президент России Владимир Путин (на экране) во время двусторонних переговоров

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе переговоров используют атрибутику дружественного общения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный, не терпящий разночтений, уточнил он.

Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. <...> Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так и со стороны президента Байдена, — заявил Песков.

Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп подверг критике то, как действующий американский лидер Джо Байден провёл видеосаммит с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, когда он наблюдал за происходящим, то был очень расстроен. Свою оценку он дал на выступлении в штате Флорида Что конкретно расстроило Трампа, он не уточнил. При этом 7 декабря были показаны только видеокадры приветствия двух президентов.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.