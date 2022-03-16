Песков заявил о давлении США на многие страны в связи с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешней ситуации США оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира, пишет ТАСС. Однако поддаваться этому давлению готовы отнюдь не все страны, а некоторые из них открыто называют давление неприемлемым.

Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но есть страны, которые не сгибаются и занимают суверенную позицию более сбалансированную и заявляют открыто, что считают неприемлемым для себя какое-либо давление, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены возможностью Китая оказать материальную помощь России и помочь ей обойти западные санкции на фоне специальной военной операции на Украине. По его словам, об этом свидетельствует в том числе и тот факт, что Китай не осудил действия России, в отличие от многих других стран.

Между тем глава МИД КНР сообщил, что трудный процесс восстановления мировой экономики осложняется из-за эскалации антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Он также выразил надежду, что ситуация нормализуется, и подчеркнул, что Китай готов прикладывать усилия для стимулирования переговоров сторон.Он напомнил, что в настоящее время Россия и Украина провели уже четыре раунда переговоров и хотя прогресс идёт медленно, они будут продолжены, что даёт надежду на прекращение огня и мирное будущее.