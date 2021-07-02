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Песков: Россия не желает размещать флаг на Украине

13:15, 02 июля 2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на её территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы с уважением относимся к суверенности Украины, но, конечно, не можем как-то позитивно реагировать на подобные слова [президента Владимира] Зеленского, — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Он подчеркнул, что нечто общее может появиться в будущем, но для этого нужно остановить «тотальное разделение между странами». Политик добавил, что если бы два народа были едины, то на здании Госдумы в Москве был бы установлен государственный флаг Украины, а москвичи использовали для расчётов гривны. 

Так украинский лидер прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что считает украинцев и русских одним народом. Он напомнил, что Украина не входит в список недружественных стран и её народ не считается недружественным.

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