Песков заявил, что Россия наблюдает за запусками ракет со стороны КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные России внимательно наблюдают за запусками ракет со стороны КНДР. По словам Пескова, важно не допустить того, чтобы данный регион превратился в ещё один источник напряженности и конфликтов, пишет ТАСС.

Наши военные, разумеется, отслеживают такие пуски. Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в ещё один регион, где растет напряженность, — сказал Песков.

Ранее КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. В береговую охране Японии сообщили, что, возможно, речь идёт о баллистической ракете, которая может упасть внутри экономической зоны Японии. Отмечается, что ракета находится в полёте более часа и может быть межконтинентальной.

Отметим, что Южная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря в ответных испытаниях на ракетные тесты Северной Кореи. В рамках военных испытаний Южная Корея протестировала запуски ракет наземного, воздушного и морского базирования.