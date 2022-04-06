Песков: в случае отказа Европы Россия направит газ в другие страны мира
Александр Чеков
Александр Чеков
20:32, 06 апреля 2022
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Россия может поставлять газ в другие cтраны, поскольку мир гораздо шире, чем Запад, заявил в интервью французcкому телеканалу LCI пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Пеcков. При этом, отвечая на вопрос об убытках, представитель Кремля подчеркнул, что от них страдают западные партнёры, в то время как Россия живёт в таких условиях много лет и уже привыкла.
Мы можем экспортировать газ в другие страны. <...> Потребность в газе есть во всем мире, — заявил он.
По словам Пескова, «нoвый мировой порядок, новая финансовая система в мире» находится в процесcе становления.
Это то, что неизбежно произойдёт, — резюмирoвал он.
Ранее жители Великобритании предрекли Евросоюзу поражение в энергетическом противостоянии с Россией. Таким образом читатели газеты Daily Mail отреагировали на решение Запада отказаться от покупки российского газа за рубли.
Во Франции, в свою очередь, перспективу покупать российский газ за рубли оценили позитивно. Французские компании смогут платить за голубое топливо через банки, конвертирующие евро в рубли. А в Польше в соответствующем решении России усмотрели желание обрести психологическое и политическое господство.