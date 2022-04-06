Песков заявил, что решение о начале спецоперации не было ошибочным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение о начале военной спецоперации России на Украине не было ошибочным. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Франции LCI, отвечая на вопрос журналиста о том, допустила ли Россия историческую ошибку.

Нет, мы убеждены, что это не ошибка. Мы верим, что сможем добиться поставленных целей и обеспечить безопасность Российской Федерации, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что российская сторона хочет извлечь максимальную пользу из текущей ситуации.

Одной из целей спецоперации на Украине является спасение ЛДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года, пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данные границы зафиксированы в конституциях республик. Он напомнил, что Россия стала первой страной, признавшей независимость ЛДНР 21 февраля текущего года и начала спецоперацию по просьбе о помощи этих республик.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.