Песков заявил, что Путина не задевают личностные выпады руководства Украины

Президента России Владимира Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей властей Украины, в частности президента страны Владимира Зеленского, они вызывают лишь сожаление. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты практически невозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева.

Нет. Путина это не задевает (личностные ремарки украинского руководства в его адрес. — NEWS.ru). Скорее, это может вызывать только сожаление, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин готов к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2».

Для урегулирования ситуации на Украине в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.