Песков: Путин разъяснил Шольцу новую схему оплаты поставок газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал подробные разъяснения канцлеру Германии Олафу Шольцу о переходе на оплату поставок российского газа в рублях. Песков уточнил, что российский лидер поручил помощнику президента Максиму Орешкину проинструктировать помощника канцлера ФРГ Йорга Кукиса на «экспертном уровне» по этому же вопросу, пишет РИА Новости.

Путин поручил помощнику президента Орешкину позвонить помощнику канцлера Кукису. <...> Вчера поздно вечером состоялся разговор, где он предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы. Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа фактически никаких изменений не будет, они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил разъяснить ему процедуру оплаты российского газа в рублях. Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

23 марта Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.