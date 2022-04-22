Песков заявил, что Путин пока не принимал решение о поездке на саммит G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не дал чёткого ответа о поездке на саммит G20 в Индонезию. Он уточнил, что по мере того, как Путин примет решение, он проинформирует СМИ, пишет ТАСС. Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил о том, что лидеры всех стран «Большой двадцатки» получили приглашение на предстоящее мероприятие, которое состоится в ноябре.

Решение, поедет ли Путин на саммит G20 в Индонезии, пока не принималось, — указал пресс-секретарь.

МИД Китая прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) против участия Российской Федерации в мероприятиях G20. По мнению ведомства, платформа должна быть местом обсуждения мировых экономических вопросов, а не украинского кризиса.

Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.