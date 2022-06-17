Песков: Путин открыт к переговорам по Украине

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что «было бы здорово», если бы европейские лидеры оказали влияние на Киев с тем, чтобы побудить его трезво взглянуть на ситуацию.

Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна. Она положена на бумагу и передана украинцам. С апреля эта позиция, которая во многом была согласована в Стамбуле, и с апреля украинская сторона ушла со связи, — заявил Песков.

Он добавил, что Кремль ценит подход президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам. Французский лидер, по словам Пескова, является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров.

Накануне Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину для проведения переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским по продовольственной безопасности, поставкам оружия и военной поддержке Киева. По мнению политолога Павла Шипилина, представители стран ЕС прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность украинскому президенту, однако реальную поддержку оказать не готовы.