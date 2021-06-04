Песков заявил, что Путин и Байден могут обсудить Украину

https://static.news.ru/photo/f769e316-c52e-11eb-b6f9-96000091f725_660.jpg Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Не исключено, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет затронута тема Украины. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит портал «Народные новости».

Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с Байденом до встречи последнего с Путиным. Пресс-секретарь главы государства сказал, что этот вопрос касается американо-украинских отношений, Москва не может и не собирается в это вмешиваться.

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня. Саммит пройдёт в Женеве.

Ранее Песков рассказал, что на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена значительная часть времени будет уделена вопросам, которые захотят затронуть сами национальные лидеры. По его словам, грядущие переговоры не предполагают наличия фиксированной повестки.