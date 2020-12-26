Песков заявил, что на Украине много желающих привиться российской вакциной

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На Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, ещё и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни, — цитирует его vesti.ru.

Он добавил, что на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации исходя из личных соображений, однако есть и сторонники.

В начале октября глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

О невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что готовится к информационной войне по этому поводу. Кроме того, украинский лидер посетовал, что президент США Дональд Трамп запрещает экспорт американской вакцины.

Как писал NEWS.ru, экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что отказ Киева от российской вакцины вызван приказом США.