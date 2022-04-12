Песков заявил, что ему нечего сказать по задержанию Медведчука

Соединённые Штаты оказывают давление на политиков Европы, форсируя их принимать те решения, после которых у них не будет будущего, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале в качестве доказательства он привёл пример с ситуацией вокруг приёма Киевом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В немецких СМИ написали о том, украинские власти не захотели принимать его из-за якобы «тесных связей с Россией». По мнению Володина Штайнмайер тут же отрёкся от этого «под давлением Вашингтона».

Выглядит это настолько жалко и низко, тем более, когда это делает глава государства. Как оказалось, несамостоятельного. США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем,...