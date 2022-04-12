Песков заявил, что ему нечего сказать по задержанию Медведчука
Захар Чайченко
Захар Чайченко
22:02, 12 апреля 2022
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он «ничего не может» сказать по задержанию депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Он отметил, что данную информацию необходимо проверить ввиду огромного количества фейков, пишет РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» политик Медведчук.
По Медведчуку я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что-то говорить было бы неверным, — сказал пресс-секретарь.
Депутат Верховной рады Илья Кива ранее сообщал, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство Медведчука. По его словам, Поклад причастен к убийству бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
Он добавил, что президент Владимир Зеленский назначил Поклада на должность главы контрразведки «для совершения террора и убийств на Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе». По его словам, Поклад входит в число сторонников Юрия Бойко, которого Кива обвинил в захвате руководства партии ОПЗЖ.