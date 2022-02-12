Песков: Запад не осознал бесперспективность однополярного мира

Президент России Владимир Путин в ходе своей Мюнхенской речи в 2007 году предупреждал о бесперспективности однополярного мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами РИА Новости. Однако, по словам пресс-секретаря, Запад не прислушался к словам российского лидера, что создало напряжённую геополитическую обстановку.

После Мюнхенской речи Путина был шанс, что Запад поймет бесперспективность однополярного мира, но не прислушались, что привело к опасной черте, — сказал Песков.

Ранее бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений для решения разногласий между НАТО и Россией. По его мнению, после этого Запад и Россия придут к мирному и разумному разрешению нынешнего кризиса.

Как стало известно, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует провести в субботу, 12 февраля, телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также сообщается, что на этот же день назначены переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Накануне в эфире телеканалов NBC и PBS сообщили об уверенности США в том, что Россия начнёт вторжение на Украину на следующей неделе. По данным агентства Associated Press, Соединённые Штаты готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что официально об их отбытии объявят сегодня, 12 февраля.

К настоящему моменту более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину.