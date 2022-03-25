Песков высказался о будущем переговоров по гарантиям безопасности РФ и США
Песков: пока рано продолжать переговоры о гарантиях безопасности с США
Захар Чайченко
Захар Чайченко
13:37, 25 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Продолжать обсуждение будущих переговоров по гарантиям безопасности России и США пока что рано, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что сейчас необходима серьёзная переоценка данного вопроса, а также поиск методов при достижении новых подходов, передаёт РИА Новости.
Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьёзная переоценка, — заявил Песков.
Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими для России, Украины и всей Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что цель спецоперации РФ — демилитаризовать Украину, чтобы с украинской территории не исходила угроза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен отказаться от вступления в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.