Песков высказался о будущем переговоров по гарантиям безопасности РФ и США

Продолжать обсуждение будущих переговоров по гарантиям безопасности России и США пока что рано, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что сейчас необходима серьёзная переоценка данного вопроса, а также поиск методов при достижении новых подходов, передаёт РИА Новости.

Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьёзная переоценка, — заявил Песков.

Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими для России, Украины и всей Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что цель спецоперации РФ — демилитаризовать Украину, чтобы с украинской территории не исходила угроза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен отказаться от вступления в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.