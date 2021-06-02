Песков высказался о возвращении к работе послов России и США

https://static.news.ru/photo/1dc55648-8a76-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность возвращения к работе российских и американских послов после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщают «Известия».

Журналисты спросили у него, может ли быть итогом встречи возвращение послов к работе.

Может быть, а может и не быть, — ответил пресс-секретарь президента России.

Источник газеты рассказал, что возвращение глав дипломатических ведомств в Москву и Вашингтон стало бы небольшим сигналом о желании продолжать диалог. По его словам, продвижение контактов двусторонней повестки по любым темам без этого шага сводится к нулю.

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 13 апреля предложил провести встречу на нейтральной территории. 25 мая в Кремле и Белом доме одновременно объявили, что саммит лидеров двух стран пройдёт 16 июня в Женеве.

Ранее журналисты Washington Examiner назвали главу Белого дома Джо Байдена «мальчиком на побегушках» для Москвы. По мнению редакции, 78-летний американский лидер пожертвовал интересами своей страны ради встречи с Путиным.