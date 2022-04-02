Песков: вокруг РФ создана сеть биолабораторий для разработки нового оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Беларусь 24», что вокруг России и Белоруссии в рамках программы США была создана сеть биолабораторий для разработки новых видов биологического оружия против определённых этносов. При этом Вашингтон пытается отвлекать внимание от данного вопроса.

Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, — подчеркнул он.

Песков отметил, что в лабораториях изучались не только опасные патогены, микробы и вирусы, но и проекты по изобретению новых видов этнического биологического оружия. Это очень страшное оружие, добавил представитель Кремля.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее сообщил, что Минобороны России опубликовало письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины.

По его словам, письма являются доказательством того, что истинные цели Пентагона в отношении работы биолабораторий на Украине были далеки от научных. В частности, в одном из посланий вице-президент Metabiota сообщает, что деятельность его компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине выявила признаки возможной бактериологической диверсии в одной из школ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В связи с этим сопредседатель комиссии и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в правоохранительные органы.

По её словам, в ноябре 2020 года в районе одной из школ ЛНР были найдены фальшивые денежные купюры, которые, согласно результатам исследований, оказались заражены азиатским штаммом туберкулёза.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины. Он допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей.