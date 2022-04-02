Песков: военный потенциал Украины во многом разрушен

Военный потенциал Украины во многом разрушен в ходе спецоперации России, заявил в эфире канала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Демилитаризация идёт полным ходом. Военный потенциал, инфраструктура во многом разрушены в ходе спецоперации, — сказал представитель Кремля.

В конце марта начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что системы ПВО и ВВС Украины практически полностью уничтожены, а украинские ВМС перестали существовать. По его словам, главные задачи первого этапа спецоперации выполнены — значительно снижен потенциал ВСУ.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ подчеркнул, что военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины. Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых находилось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего.

По словам Рудского, Вооружённые силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Он отметил, что уже в течение первых двух суток операции было завоёвано господство в воздухе.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.