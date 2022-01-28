Песков: в планы Путина не входит контакт с другими гостями на Олимпиаде

В планы президента России Владимира Путина не входят отдельные встречи с главами других государств, приглашённых на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных запросах со стороны других государств о проведении отдельных бесед между лидерами стран.

Организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. <...> По понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется, — отметил Песков.

Также был задан уточняющий вопрос о встрече в Пекине Путина с Зеленским, присутствие которого также ожидается на церемонии открытия игр. Песков ответил, что таких планов также не было, хотя «полностью мы этого исключать не можем».

Ранее он раскрыл, какие вопросы обсудят президент Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в Пекине. На переговорах будут обсуждаться не только международные проблемы, включая диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности, но и основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, инвестиций, космоса и в других областях.