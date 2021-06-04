Песков в деталях рассказал о программе встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/fe3b0d2c-c51b-11eb-8dbc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящей встрече президента России Владимира Путин и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, значительная часть времени будет уделена вопросам, которые захотят затронуть сами национальные лидеры. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, грядущие переговоры не предполагают наличия фиксированной повестки.

Большая часть времени будет уделена вопросам от президентов. Будет формат с участием ближайших помощников и формат «тет-а-тет». В какой пропорции это будет, пока уточняется, — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее он сказал, что разногласия между Москвой и Вашингтоном велики, поэтому какие-то подвижки в российско-американских отношениях после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли возможны.

Песков отметил, что само по себе начало диалога на высшем уровне — очень положительный шаг. Главы двух государств получат возможность обсудить весь комплекс разногласий, стоящих на повестке дня. Каждый из них затронет вопросы, которые считает первоочередными для своей страны.