Песков: Россия сейчас не контактирует с США на высшем уровне

Между Россией и Соединёнными Штатами в настоящее время нет контактов на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Комментируя слова президента США Джо Байдена, назвавшего действия Москвы на Украине «геноцидом», он заявил, что в Кремле категорически не согласны с этим заявлениями.

Нет, сейчас контактов нет, — сказал Песков.

О «геноциде» на Украине Байден заявил в эфире телеканала CNN. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин «пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем». При этом хозяин Белого дома сделал оговорку, что решать, соответствует ли ситуация на Украине использованному им термину, должны всё же юристы.

В феврале Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что происходящее в Донбассе напоминает ему геноцид. Об этом он заявил после слов Шольца о вводе войск НАТО в Югославию под угрозой геноцида.