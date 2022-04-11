Песков: США неоднократно заявляли о невозможности вступления России в НАТО

Соединённые Штаты неоднократно заявляли России о том, что её членство в НАТО принципиально невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова бывшего американского лидера Билла Клинтона о том, что во время нахождения у власти он предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в Североатлантический альянс, передаёт ТАСС.

Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно, — сказал Песков.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что во время нахождения у власти предлагал коллегам из Москвы Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность России вступить в НАТО. Он отметил, что тогда связи Альянса и России развивались.

Клинтон не согласился с мнением, что в Вашингтоне тогда «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию». При этом политик признал, что НАТО расширялась на восток, не учитывая возражения Москвы. Клинтон считает выбранную тогда политику НАТО правильной.